Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

Самыми популярными местами для лечебно-оздоровительного отдыха стали курорты Краснодарского и Ставропольского края. Об этом сообщили RT в НИИ реабилитации и курортологии.

Наиболее востребованными местами в Краснодарском крае стали Анапа, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты недалеко от Геленджика и Туапсе.

Среди курортов Ставропольского края эксперты выделили Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

Отмечается, что россияне также предпочитают отдыхать в Крыму, выбирая Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.

По данным НИИ, всего за прошедший год лечебно-оздоровительным отдыхом воспользовались 6,4 млн человек, из них 1,5 млн детей.