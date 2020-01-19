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Эксперты назвали самые популярные оздоровительные курорты в России

Самыми популярными местами для лечебно-оздоровительного отдыха стали курорты Краснодарского и Ставропольского края. Об этом сообщили RT в НИИ реабилитации и курортологии.

Наиболее востребованными местами в Краснодарском крае стали Анапа, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты недалеко от Геленджика и Туапсе.

Среди курортов Ставропольского края эксперты выделили Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

Отмечается, что россияне также предпочитают отдыхать в Крыму, выбирая Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.

По данным НИИ, всего за прошедший год лечебно-оздоровительным отдыхом воспользовались 6,4 млн человек, из них 1,5 млн детей.

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Ранее туроператоры назвали самые дорогие поездки россиян, организованные в 2019 году. Среди направлений — Мальдивы, Сардиния, Турция, Швейцария. Самым дорогим стал 18-дневный комбинированный тур на Сейшелы и в ОАЭ для семьи из четырех человек.
 

Теги: курорт, Краснодарский край, Ставропольский край
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