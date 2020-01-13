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Туроператоры назвали самые дорогие путешествия россиян в 2019 году

Стоимость самых дорогих поездок, организованных членами АТОР в прошлом году, составила от 3,1 млн до 11,7 млн руб. Самым дорогим стал 18-дневный комбинированный тур на Сейшелы и в ОАЭ для семьи из четырех человек
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих путешествий россиян в 2019 году, организованных ее членами. В список вошли 15 туров за рубеж.

На первом месте оказался 18-дневный комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ, организованный зимой для семьи из четырех человек. Стоимость отпуска составила 11,7 млн руб. (цена на одного человека — 2,9 млн руб.), в нее вошли проживание в отелях класса Deluxe (North Island 5*, Four Seasons Seyshelles 5* и Burj Al Arab 5*), трансфер на вертолете до отелей на Сейшелах и индивидуальная экскурсия «Сафари в пустыне». Тур организовала компания Space Travel.

Второе место в рейтинге АТОР занял летний тур для группы из шести человек на итальянском острове Сардиния. Туристы заплатили 10,7 млн руб., или 1,7 млн руб. на человека, в стоимость вошли 19-дневное проживание в отеле 5* и трансферы аэропорт-отель. Билеты они покупали самостоятельно. Организатор поездки — PAC Group.

Третье место заняло организованное Coral Travel путешествие в Турцию для семьи из семи человек. Летом 2019 года они потратили 8,6 млн (1,2 млн на человека) за отдых в Deluxe-отеле MAXX Royal Kemer Resort 5*, билеты они также приобретали отдельно.

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Общество

На четвертом месте оказался новогодний тур на Мальдивы для семьи из восьми человек от оператора ANEX Tour за 8 млн руб., или 1 млн руб. на человека. Туристы прибыли на острова на чартере AZUR air и девять ночей жили в отеле Soneva Fushi 5*.

Топ-5 рейтинга замыкает зимний тур на горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии для четырех человек. Он обошелся в 7,5 млн руб., или 1,8 млн руб. на человека. В стоимость поездки от оператора PAC Group вошло проживание в отеле 5*.

В список самых дорогих туров АТОР также включила поездку в США для двоих стоимостью 6,5 млн руб. (3,2 млн руб. на человека). В цену вошли авиаперелет туда и обратно первым классом и обслуживание в стране пребывания. Туристы жили в отеле Mandarin Oriental 5* в Нью-Йорке, в поездке их сопровождал личный водитель на Mercedes S-класса. Кроме того, для них были забронированы билеты в оперу, на мюзиклы, вертолетная экскурсия, поездка на частном самолете на автомобильную выставку в Детройт и шопинг со звездным стилистом. Этот тур организовал оператор Space Travel, он занял седьмое место в рейтинге.

Новогодний 14-дневный тур для семьи из четырех человек в Доминиканскую республику обошелся в 3,5 млн руб. (893 тыс. руб.на человека) и занял 12-е место в рейтинге. Поездку организовала компания Club Med, в стоимость вошли проживание в отеле Club Med Miches Playa Esmeralda 5* и групповой трансфер.

Последнюю, 15-ю позицию, занял летний отпуск для семьи из четырех человек в Турцию за 3,1 млн руб., организованный PEGAS Touristik. Стоимость на человека составила 775 тыс. руб., в нее вошли перелет и 18-дневное проживание в отеле Ela Quality Resort 5* в Белеке.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ассоциация туроператоров России, туристы
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