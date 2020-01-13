Туроператоры назвали самые дорогие путешествия россиян в 2019 году

Стоимость самых дорогих поездок, организованных членами АТОР в прошлом году, составила от 3,1 млн до 11,7 млн руб. Самым дорогим стал 18-дневный комбинированный тур на Сейшелы и в ОАЭ для семьи из четырех человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих путешествий россиян в 2019 году, организованных ее членами. В список вошли 15 туров за рубеж.

На первом месте оказался 18-дневный комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ, организованный зимой для семьи из четырех человек. Стоимость отпуска составила 11,7 млн руб. (цена на одного человека — 2,9 млн руб.), в нее вошли проживание в отелях класса Deluxe (North Island 5*, Four Seasons Seyshelles 5* и Burj Al Arab 5*), трансфер на вертолете до отелей на Сейшелах и индивидуальная экскурсия «Сафари в пустыне». Тур организовала компания Space Travel.

Второе место в рейтинге АТОР занял летний тур для группы из шести человек на итальянском острове Сардиния. Туристы заплатили 10,7 млн руб., или 1,7 млн руб. на человека, в стоимость вошли 19-дневное проживание в отеле 5* и трансферы аэропорт-отель. Билеты они покупали самостоятельно. Организатор поездки — PAC Group.

Третье место заняло организованное Coral Travel путешествие в Турцию для семьи из семи человек. Летом 2019 года они потратили 8,6 млн (1,2 млн на человека) за отдых в Deluxe-отеле MAXX Royal Kemer Resort 5*, билеты они также приобретали отдельно.