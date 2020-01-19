В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова, сообщает НСН.

Она отметила, что при наличии вопросов Польша должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры России или правительство, «а потом что-либо заявлять». По словам Антоновой, должно быть указано, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению польской стороны, оказалась.

Ранее Министерство иностранных дел Польши сообщило, что действия СССР во время Второй мировой войны «нанесли огромные потери» польской культуре. В подтверждение министерство опубликовало примеры работ, которые, по данным МИДа, конфисковала Красная армия. Среди них — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.