В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках. Об этом сообщает «Челябинск сегодня».

Отмечается, что происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как в дневное время вдоль проезжей части молодой человек убегает от вооруженного мужчины. Прибывшая на место полиция доставила участника инцидента в отделение. Оказалось, что находившееся при нем оружие — страйкбольный автомат.



Как пишет 74.ru, происшествие случилось 15 января.

Утром 16 января в Новокузнецке произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в здании мирового суда, в результате чего ранил пристава и женщину-свидетеля. В результате ранения пристав погиб. Организовавший стрельбу был арестован на два месяца.