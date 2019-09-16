Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

Сон в сидячем положении наиболее вреден для работы сердца и кровеносных сосудов. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Врач пояснил, что поза «сидя» увеличивает внутрибрюшное давление, что может повлиять на появление отеков, тромбоза и расширение вен.

Также среди нежелательных поз кардиолог отметил сон на боку, так как он вреден для позвоночника, а также сон на животе, который также может повысить внутрибрюшное давление.

По словам Садового, лучше всего спать на спине.

Врач также подчеркнул, что для здоровья необходимо в течение дня «набирать» восьмичасовой сон. Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому. Поэтому «набирать» достаточное количество часов сна в течение дня — «вот, что действительно доступно и рекомендовано», заключил он