В Москве окунулись в крещенские купели около 23. тыс. человек

Более 37 тыс. человек посетили в Москве крещенские купели по состоянию на 01:00 мск. При этом в воду окунулись около 23 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В числе наиболее популярных мест для крещенских купаний — Святое озеро (пришли около 5 тыс. человек), пруд в парке Сокольники (3 тыс. человек), Строгино и Большой Садовый пруд (более 2 тыс. человек).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о противопоказаниях при купании в проруби в Крещение. В частности, окунаться в ледяную воду запрещено детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также людям, имеющим ряд заболеваний.

В Минздраве посоветовали окунаться в воду в специально отведенных для этого местах под присмотром спасателей и медиков. При этом перед купанием запрещено курить и употреблять спиртные напитки.

В ночь на 19 января христиане отмечают один из главных православных праздников — Крещение Господне. По оценкам МВД в 2019 году в крещенских праздничных мероприятиях в России участвовали более 2,4 млн человек. При этом в Москве в проруби искупались около 460 тыс. человек.