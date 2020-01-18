Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.

На месте работают 13 бригад организации. По данным медиков, более 40 человек госпитализировали, еще свыше 65 оказали помощь на месте.

По данным телеканала LBC, протестующие подожгли палатки, столкновения силовиков и демонстрантов также продолжаются у мечети Мухаммеда аль-Амина в центре столицы. Силовики уже оцепили здание парламента, передает Al-Arabiya. По данным Al-Hadath, для разгона демонстрантов они применили водометы.

16 января в Бейруте столкновения между демонстрантами и силовиками произошли у полицейского участка: протестующие требовали освободить арестованных соратников. В результате пострадали по меньшей мере 45 человек. Митингующие бросали в полицейских петарды и камни, протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.