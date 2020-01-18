В ФАС посоветовали методы борьбы с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе сообщили о том, как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламой. Рекомендации приводит «Российская газета».

В первую очередь владельцу номера необходимо понять, не соглашался ли он на рассылку рекламы. В ФАС пояснили, что зачастую пункт о согласии на получение рекламы содержится в договорах с банками, операторами связи или другими компаниями.

Если таких соглашений не было, необходимо обратиться к распространителю рекламы. После соответствующего требования организация обязана прекратить рекламную рассылку и звонки, отметили в ведомстве. В случае если этого не произошло, владелец номера может пожаловаться в областное управление ФАС, пояснили в службе. В качестве доказательства можно предъявить фотографию дисплея телефона с СМС, распечатку электронной почты с рекламным письмом или аудиозапись разговора по телефону. Кроме того, необходима заверенная выписка от оператора связи, подтверждающая получение звонка или СМС-сообщения.

В ноябре 2019 года из-за рассылки рекламы ФАС возбудила уголовное дело в отношении четырех банков — Альфа-банка, банка «Хоум Кредит», Райффайзенбанка и Ситибанка. По данным УФАС по Москве, они рассылали москвичам без их согласия предложения по ипотеке, кредитованию и картам. В службе напомнили, что за нарушение закона о рекламе банкам грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.