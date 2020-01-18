В Реутове девять человек госпитализировали с пищевым отравлением

В Реутове девять подопечных Балашихинского межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас устанавливается точная причина произошедшего. В администрации отметили, что госпитализированные также могли заразиться ротавирусной инфекцией. Четверо пострадавших находятся в Центральной районной больнице Балашихи, еще пятеро — в инфекционном отделении в Железнодорожном. Состояние пациентов оценивают как стабильное.

РБК направил запрос в администрацию Балашихинского межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения.

Как сообщила ТАСС министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, точные выводы о причинах инцидента можно будет сделать после экспертизы. Она уточнила, что в учреждении нет собственной столовой, а еду поставляла сторонняя организация.

В начале года в городе Кизляре в Дагестане более 30 человек попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. В мэрии города связали массовое отравление с употреблением сырой воды в районе, где произошел прорыв водопроводной трубы. Там отметили, что жители прилегающих к месту аварии домов сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Повреждение этой трубы, по мнению властей, могло вызвать заражение воды.