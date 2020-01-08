При взрыве в Сомали пострадали 11 человек

При взрыве в Сомали пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек получили травмы из-за взрыва в столице Сомали Могадишо, сообщает Reuters со ссылкой на главу спасательной службы.

По информации агентства, инцидент произошел на перекрестке возле здания, где располагаются правительственные учреждения. Глава местной службы скорой помощи Абдикадир Абдирахман рассказал Reuters, что среди раненых были три женщины.



28 декабря из-за взрыва заминированного автомобиля в Могадишо погибли более 90 человек. По данным члена парламента Сомали Абдиризака Мухаммеда, среди них было 17 сотрудников полиции, 73 мирных жителя и четверо иностранцев.