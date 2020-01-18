Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений

Наибольшему риску обморожения подвергаются пожилые люди и дети, у которых еще не завершилось формирование систем терморегуляции. Об этом сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике обморожений, опубликованных на сайте ведомства.

Чтобы предотвратить обморожение, необходимо надевать несколько слоев одежды. Уточняется, что нижний слой должен хорошо отводить влагу, поэтому в этом случае подойдут изделия из полиэстера или полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен сохранять тепло — в этом случае подойдет одежда из флиса или шерсти, а верхний слой должен быть сделан из материалов, эффективно защищающих от ветра и осадков. Кроме того, необходимо надевать шапку, закрывающую уши, шарф, варежки, а также теплую водонепроницаемую обувь.

В ведомстве напомнили, что первым признаком обморожения являются покраснение, покалывание и онемение пораженного участка кожи. В таком случае необходимо согревать пострадавшие участки кожи на протяжении 20–30 минут, поместив их в теплую, но не горячую воду. Также можно согреться с помощью собственного тела — при обморожении кистей, например, можно согреть их под мышками, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

В случае обморожения запрещается растирать пострадавшие участки снегом или массировать их. Также не стоит греться у электрических приборов или у открытого огня, так как из-за пониженной чувствительности кожи это может привести к ожогу.

В случае если в результате обморожения кожа начинает твердеть и покрываться волдырями, необходимо срочно обратиться к врачу.