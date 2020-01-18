Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Согласно информации сервиса разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 06:50 мск с американкой авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

Последний раз американский беспилотник был замечен у границ Крыма 28 декабря 2019 года. Он также стартовал с базы Сигонелла в Италии и направился в акваторию Черного моря.