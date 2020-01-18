В Токио три человека пострадали при нападении в ресторане

В Токио три человека пострадали в результате нападения в ресторане, расположенном в столичном районе Синдзюку. Об этом сообщает NHK.

По информации телеканала, четыре человека, изображающие из себя клиентов ресторана, подняли шум, после чего ранили ножом трех сотрудников заведения. Уточняется, что один из пострадавших получил серьезное ранение, однако его жизни ничего не угрожает.

Нападавшим удалось скрыться. Полиция расследует уголовное дело по факту покушения на убийство.

В мае 2019 года в японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на автобусной остановке. По приезде на место происшествия сотрудники полиции обнаружили множество раненых детей, а также самого нападавшего с ножевым ранением в шею. Позже он скончался в больнице. В результате нападения, по данным Japan Times, пострадали как минимум 19 человек, еще двое — школьница и 30-летний мужчина — скончались.