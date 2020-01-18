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Политика ,  
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Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова про право в США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook напомнила главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, который ранее подверг критике слова и.о. министра Сергея Лаврова про примат американской конституции над международным правом, что в США действует прецедентное право.

«Вы забыли, зачем-то цитируя американскую Конституцию, что в США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров», — написала Захарова.

Ранее Лавров, комментируя предложение российского президента Владимира Путина внести изменения в основной закон в части его приоритета над международными договорами, сообщил, что во многих странах, в том числе и в США, установлен примат национальной конституции над международным правом.

Венедиктов в своем Telegram-канале написал: «Ну, Сергей Викторович, ну право же, совсем неудобно», — и привел цитату из конституции США, в которой указано, что «все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным правом страны» наравне с основным законом.

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В ответ на слова Венедиктова Захарова также сообщила, что в Рестейтменте права международных отношений США (Restatement For­eign Relations Law of the United States) указано, что нормы международного права не являются американскими законами, если не соответствуют конституции.

Представитель российского МИДа напомнила, что Вашингтон регулярно нарушает международные соглашения и нормы права. Она привела в пример односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, а также нарушение соглашений между Соединенными Штатами и ООН, выражающееся в невыдаче виз представителям делегаций иностранных государств, прибывающих в Нью-Йорк по линии ООН.

Теги: Мария Захарова, Алексей Венедиктов, Сергей Лавров, США
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