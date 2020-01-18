В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с туманом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно опубликованной на его сайте инфографике, период предупреждения будет действовать до 00:00 19 января.

Днем в субботу, 18 января, в Москве ожидается от нуля до плюс двух градусов, ночью — небольшие заморозки — до минус двух градусов. В области синоптики спрогнозировали температуру от минус двух до плюс трех градусов, а в ночь на воскресенье, 19 января, температура опустится до минус четырех градусов.

При этом осадков, по прогнозам Гидрометцентра, в столичном регионе в субботу не будет.