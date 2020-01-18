В Минобороны сообщили о 28 погибших в Алеппо в результате обстрелов

В сирийском Алеппо в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за последние трое суток погибли 28 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Обстрелы достают даже до центральной части города. 56 человек получили ранения, среди военных жертв нет. Огонь ведется боевиками с подконтрольных им территорий в провинции Идлиб.

По словам заведующего хирургическим отделением местного госпиталя Манафа Шарбаджи, к ним поступили 18 человек, трое из которых скончались. Нескольким пострадавшим назначено амбулаторное лечение, остальные с минно-взрывными травмами находятся в стационаре.

По данным ЦПВС, за последние сутки российские военные зафиксировали 17 случаев нарушения режима прекращения огня в Алеппо. Турецкая сторона сообщает о 23 фактах.

Как пишет «РЕН ТВ», если раньше боевики вели огонь в основном ночью, то в последние дни обстрелы ведутся круглосуточно. Как минимум три снаряда из минометов сдетонировали во дворе местной школы.