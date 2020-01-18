Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Где зимуют российские футболисты: «Спартак» и «Локо» не испугались войны Спорт, 07:01 В Москве умерла искусствовед и профессор МГУ Ольга Попова Общество, 06:55 В Минобороны сообщили о 28 погибших в Алеппо в результате обстрелов Политика, 06:45 Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX Бизнес, 06:26 В Дюссельдорфе эвакуировали 11,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны Общество, 06:17 Протестующие в Париже пытались прорваться в театр к Макрону Политика, 05:24 Союзника Трампа приговорили к двум годам тюрьмы за мошенничество Общество, 04:31 Украинский футболист назвал шоком разрыв контракта из-за визита в Россию Спорт, 04:30 Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье Политика, 04:10 Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения Политика, 04:08 Под Новосибирском произошло землетрясение Общество, 03:39 S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году Экономика, 03:03 США признали свое отставание в области гиперзвукового оружия Технологии и медиа, 02:34 S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства Экономика, 02:03
Общество ,  
0 

В Дюссельдорфе эвакуировали 11,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны

В немецком Дюссельдорфе из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы 11650 человек. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт города.

Бомба была найдена в пятницу во время строительных работ. Это был английский 10-центнеровый снаряд. Для безопасности во время мероприятий по разминированию бомбы эвакуировали всех жителей в радиусе 500 метров от находки.

При этом экстренные службы Дюссельдорфа попросили всех жителей в радиусе километра — почти 20 тыс. человек — оставаться в своих домах и по возможности не выходить на открытый воздух. В связи с саперными мероприятиями была также приостановлена работа одной железнодорожной станции и перекрыто движение на близлежащих улицах.

Вечером 17 января бомба была успешно обезврежена. Муниципалитет сообщал, что к 22:00 жители должны были вернуться в свои дома. При этом пожарная охрана Дюссельдорфа сообщала, что разминирование было ненадолго отложено, так как некоторые граждане отказывались эвакуироваться.

В Германии при строительных работах регулярно находят бомбы времен войны. 12 января в Дортмунде из-за четырех бомб эвакуировали около 14 тыс. жителей. Это была самая крупная в истории города эвакуация.

Теги: Дюссельдорф, Германия, бомба
Материалы по теме
В Дортмунде эвакуировали тысячи человек из-за бомб Второй мировой войны
Общество
В Кельне проведут эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter