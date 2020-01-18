В Дюссельдорфе эвакуировали 11,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны

В немецком Дюссельдорфе из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы 11650 человек. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт города.

Бомба была найдена в пятницу во время строительных работ. Это был английский 10-центнеровый снаряд. Для безопасности во время мероприятий по разминированию бомбы эвакуировали всех жителей в радиусе 500 метров от находки.

При этом экстренные службы Дюссельдорфа попросили всех жителей в радиусе километра — почти 20 тыс. человек — оставаться в своих домах и по возможности не выходить на открытый воздух. В связи с саперными мероприятиями была также приостановлена работа одной железнодорожной станции и перекрыто движение на близлежащих улицах.

Вечером 17 января бомба была успешно обезврежена. Муниципалитет сообщал, что к 22:00 жители должны были вернуться в свои дома. При этом пожарная охрана Дюссельдорфа сообщала, что разминирование было ненадолго отложено, так как некоторые граждане отказывались эвакуироваться.