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В Дортмунде эвакуировали тысячи человек из-за бомб Второй мировой войны

В немецком Дортмунде проходит крупнейшая в истории города эвакуация из-за операции по обезвреживанию бомб Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что саперы намерены обезвредить четыре бомбы. В целях безопасности эвакуируют дома и учреждения, находящиеся в радиусе 500 м вокруг предполагаемого местонахождения взрывных устройств. По подсчетам полиции, эвакуация затронет около 14 тыс. жителей.

https://www.instagram.com/p/B7LQ4VmqwCN/

По данным на 17:00 мск в Twitter города сообщалось, что эвакуация жителей завершена и саперы приступили к разминированию устройств. К 17:30 была обезврежена первая 250-килограммовая британская бомба.

В ноябре власти Кельна эвакуировали около 6,5 тыс. человек в связи с обнаруженной английской бомбой времен Второй мировой войны. Взрывное устройство обнаружили в районе Цольшток при проведении строительных работ, ее вес составил около 500 кг.
 

Теги: Дортмунд, бомба
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