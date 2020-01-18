Протестующие в Париже пытались прорваться в театр к Макрону

Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден покинуть парижский театр, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщает BFMTV.

Глава государства вместе со своей супругой Бриджит прибыл, чтобы посмотреть спектакль, в театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа вечером 17 февраля. Около 22:00 (00:00 мск) перед зданием театра собрались десятки протестующих, которые выкрикивали лозунги против пенсионной реформы и попытались проникнуть в театр.

В происходящее быстро вмешалась жандармерия и силы Национальной полиции. В момент попытки прорыва протестующих Макрон был укрыт, а после этого его вывели из театра.

Издание со ссылкой на окружение президента сообщает, что Макрон с супругой не перестанет посещать театры после инцидента.

Власти Франции собираются провести реформу, которая заключается в создании единой системы начисления пенсий и повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В декабре BBC сообщало, что почти 70% населения поддерживает протестующих против реформы.