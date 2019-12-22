Макрон решил отказаться от президентской пенсии

Решение главы государства принято на фоне продолжающихся во Франции забастовок против пенсионной реформы

Президент Франции Эмманюель Макрон отказался от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на советника главы правительства. Позднее эту информацию подтвердили агентству AFP в Елисейском дворце.

Глава государства, которому 21 декабря исполнилось 42 года, также решил, что не будет занимать пост в Конституционном совете — президенты после окончания срока становятся его пожизненными участниками.

Решение Макрона принято на фоне продолжающихся в стране забастовок против пенсионной реформы. Как сообщили в Елисейском дворце, оно обусловлено «стремлением действовать в соответствии с ситуацией в стране», передает France24.

Макрон станет первым президентом Франции, который откажется от пенсии, учрежденной законом в 1955 году. Ее размер составляет €6 220 в месяц.