Под Новосибирском произошло землетрясение

В Новосибирской области 17 января произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зарегистрировано в 22:16 по местному времени (20:16 мск). По данным службы, очаг сейсмического события находился рядом с поселком Усть-Чём в Искитимском районе в 55 километрах от Новосибирска.

В эпицентре землетрясения интенсивность составила 3,5. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В конце октября в Новосибирской области уже фиксировали землетрясение. Тогда магнитуда сейсмособытия составила 4,5, а его отголоски ощущались жителями нескольких сел Искитимского района в радиусе 10 км.

В МЧС сообщили, что отголоски землетрясения дошли до Кузбасса: в Кемерово регистрировали толчки магнитудой 2, а в Новокузнецке — магнитудой 1.