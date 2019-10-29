Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировали около 8:30 (4:30 мск) в 22 км восточнее от Искитима. По оперативной информации сейсмологов, отголоски стихийного бедствия дошли до Кузбасса. Под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2, а в Новокузнецке — около 1.

Как сообщили в областном МЧС, отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 км в четырех деревнях Искитимского района — их почувствовали жители Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово, передает «Новосибирск онлайн». По информации спасателей, сейчас в район прибыли три группы специалистов, которые зафиксируют возможные повреждения и установят, нет ли угрозы обрушения зданий.

По данным сейсмологов, землетрясение носит техногенный характер — оно связано с воздействием на Горловское месторождение, сообщает «ВН.ру».

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.