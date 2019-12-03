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В Ереване облили краской памятник Грибоедову

В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Facebook Арутюняна.

По данным агентства, Арутюнян опубликовал в социальной сети фотографию облитого краской памятника, сообщив, что совершил этот поступок в ответ на то, что в России была закрашена памятная доска в честь Гарегина Нжде — идеолога армянского национально-освободительного движения первой половины XX века. По данным армянского издания Verelq, ранее памятную доску на территории храма Армянской апостольской церкви в Армавире закрасили черной краской. Позже появились сообщения о ее демонтаже.

Как сообщает агентство «Новости-Армения», позже Арутюнян заявил, что его поступок является обдуманной акцией, объяснив его «бездействием властей».

В конце октября этого года в Риге осквернили памятник советским воинам-освободителям: вандалы написали на нем белой краской слово «оккупанты». В посольстве России в Латвии осудили акт вандализма, назвав его «недопустимым» и «кощунственным».

Теги: Армения, памятник
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