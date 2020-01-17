Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщает источник в силовых структурах «РИА Новости» и источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах.

По их словам, заммэра задержали по подозрению в получении взятки. Источник в силовых структурах сообщил, что 17 января Бадаеву изберут меру пресечения.

В пресс-службе мэрии Ярославля заявили РБК, что не располагают информацией, посоветовав обратиться в правоохранительные органы.

«Мы не комментируем пока», — сообщили РБК в СУ СК России по Ярославской области.

По данным местных СМИ, Бадаев начал работать в мэрии Ярославля в начале 2019 года, до этого он был советником главы города. Ранее Бадаев работал заместителем мэра Переславля-Залесского по вопросам градостроительства и архитектуры.