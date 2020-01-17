В Санкт-Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Автомобиль BMW и автобус ПАЗ столкнулись на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 14:55 на Пулковском шоссе, возле дома № 27. «Водитель BMW 1989 года рождения столкнулся со следовавшим по маршруту автобусом ПАЗ», — сказали в ведомстве.

В результате происшествия пострадали водитель BMW и пять пассажиров автобуса. Все они получили легкие травмы. Также в ДТП пострадала пассажирка иномарки 2001 года рождения, она получила травмы средней тяжести.

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