Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы. Артист объявил о его выходе на своей странице в Instagram.

На создание Music to Be Murdered By Эминема вдохновил альбом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал британский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок. Об этом рэпер сообщил еще в одном посте в Instagram. «Вдохновлен мастером дядей Альфредом», — написал Эминем под фотографией альбома Хичкока.

В новой работе Эминема 20 треков. В него вошли совместные песни с Эдом Шираном (Those Kinda Nights), рэпером Juice WRLD (Godzilla) и другими исполнителями.

Эминем также выпустил клип на трек Darkness. В нем демонстрируется воссозданные сцены массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где в 2017 году были убиты 58 человек.

В сентябре журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира. Эминем с доходом $50 млн занял шестое место. Его опередили Канье Уэст, Jay Z, Дрейк, Diddy и Трэвис Скотт.