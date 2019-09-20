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10 самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии Forbes
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира. Редакция подсчитала, сколько исполнители заработали с июня 2018-го по июнь 2019 года. Лидером рейтинга впервые стал Канье Уэст. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
1-е место. Канье Уэст
Фото: Amy Harris / Invision / AP

Возраст: 42 года

Доход: $150 млн

Место в рейтинге 2018 года: 10-е ($27,5 млн)

2-е место. Jay Z
Фото: Daniel DeSlover / Zuma / TASS

Возраст: 49 лет

Доход: $81 млн

Место в рейтинге 2018 года: 1-е ($76,5 млн)

3-е место. Дрейк
Фото: Robb Cohen / Invision / AP

Возраст: 32 года

Доход: $75 млн

Место в рейтинге 2018 года: 4-е ($47 млн)

4-е место. Diddy
Фото: Robb Cohen / Invision / AP

Возраст: 49 лет

Доход: $70 млн

Место в рейтинге 2018 года: 2-е ($64 млн)

5-е место. Трэвис Скотт
Фото: Paul R. Giunta / Invision / AP

Возраст: 28 лет

Доход: $58 млн

Место в рейтинге 2018 года: 15-е ($21 млн)

6-е место. Eminem
Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Возраст: 46 лет

Доход: $50 млн

Место в рейтинге 2018 года: 13-е ($23 млн)

7-е место. DJ Khaled
Фото: Owen Sweeney / Invision / AP

Возраст: 43 года

Доход: $40 млн

Место в рейтинге 2018 года: 11-е ($27 млн)

8-е место. Кендрик Ламар
Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Возраст: 32 года

Доход: $38,5 млн

Место в рейтинге 2018 года: 3-е ($58 млн)

9-е место. Migos
Фото: Robb Cohen / Invision / AP

Доход: $36 млн

Место в рейтинге 2018 года: 12-е ($24,5 млн)

10-е место. Childish Gambino
Фото: Amy Harris / Invision / AP

Возраст: 35 лет

Доход: $35 млн

Место в рейтинге 2018 года: не был в рейтинге.

Теги: мультимедиа, Forbes, рэп
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
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