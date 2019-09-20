Общество , 20 сен, 12:55
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10 самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии Forbes
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира. Редакция подсчитала, сколько исполнители заработали с июня 2018-го по июнь 2019 года. Лидером рейтинга впервые стал Канье Уэст. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
1-е место. Канье Уэст
Возраст: 42 года
Доход: $150 млн
Место в рейтинге 2018 года: 10-е ($27,5 млн)
2-е место. Jay Z
Возраст: 49 лет
Доход: $81 млн
Место в рейтинге 2018 года: 1-е ($76,5 млн)
3-е место. Дрейк
Возраст: 32 года
Доход: $75 млн
Место в рейтинге 2018 года: 4-е ($47 млн)
4-е место. Diddy
Возраст: 49 лет
Доход: $70 млн
Место в рейтинге 2018 года: 2-е ($64 млн)
5-е место. Трэвис Скотт
Возраст: 28 лет
Доход: $58 млн
Место в рейтинге 2018 года: 15-е ($21 млн)
6-е место. Eminem
Возраст: 46 лет
Доход: $50 млн
Место в рейтинге 2018 года: 13-е ($23 млн)
7-е место. DJ Khaled
Возраст: 43 года
Доход: $40 млн
Место в рейтинге 2018 года: 11-е ($27 млн)
8-е место. Кендрик Ламар
Возраст: 32 года
Доход: $38,5 млн
Место в рейтинге 2018 года: 3-е ($58 млн)
9-е место. Migos
Доход: $36 млн
Место в рейтинге 2018 года: 12-е ($24,5 млн)
10-е место. Childish Gambino
Возраст: 35 лет
Доход: $35 млн
Место в рейтинге 2018 года: не был в рейтинге.