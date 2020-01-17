Легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Москве

Водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 17 января в 14:20 на Южнобутовской улице в районе дома № 6.

«В результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Их госпитализировали в медучреждение», — добавили в ведомстве.

Правоохранительным органам теперь предстоит установить причины происшествия.

В Москве в конце прошлой недели женщина на автомобиле Mercedes сбила Ренату Литвинову, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия актриса была доставлена в больницу.