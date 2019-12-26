На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

На станции столичного метро «Китай-город» на пути перед прибывающим электропоездом упал мужчина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным полиции, пассажир упал по собственной неосторожности в 8:15. Его достали с путей, видимых травм мужчина не получил. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена, из-за падения пассажира на Калужско-Рижской линии произошел сбой в движении поездов.

Составы не ходили от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя несколько минут движение поездов начало восстанавливаться.

Утром 25 декабря на станции московского метро «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии упала на пути девушка. Пассажирка выжила, ее подняли с путей и передали прибывшим на место происшествия медикам. Из-за падения девушки на фиолетовой ветке приостанавливалось движение поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская».