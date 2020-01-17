Эксперты оценили архивные документы Минобороны об освобождении Варшавы

Публикация Минобороны исторических документов к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск уникальна из-за аутентичности документов. Об этом РБК сообщил кандидат исторических наук, доцент Института истории и политики МПГУ Юрий Никифоров.

«Любой аутентичный документ намного интереснее для людей тем, что он передает дух времени, поскольку составлен непосредственными участниками событий, очевидцами и позволяет вести разговор с позиции правды», — считает историк.

По его словам, тем не менее чего-то исключительно нового, что бы заставило пересмотреть взгляд на события января 1945 года, в них не содержится. «Речь идет о хорошо изученной советскими еще историками, отраженной в мемуарах грандиозной стратегической наступательной операции, в результате которой была освобождена большая часть Польши», — сказал Никифоров.

Кроме того, Никифоров заметил, что, опубликовав архивные документы, Минобороны «оказало большую помощь историкам», так как дало возможность поговорить не только об освобождении Варшавы в январе 1945, но и о провале Варшавского восстания.

Директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в разговоре с РБК отметил формат, в котором были опубликованы документы Минобороны. «Не может не радовать, что ряд документов мы можем впервые увидеть не в форме публикации перепечатки, а в факсимильном виде. В данном случае это когда документ не перепечатывается, а воспроизводится в качестве его образца. То есть мы можем видеть, как этот документ выглядит на самом деле», — объяснил Дюков.