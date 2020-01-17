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Эксперты оценили архивные документы Минобороны об освобождении Варшавы

Публикация Минобороны исторических документов к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск уникальна из-за аутентичности документов. Об этом РБК сообщил кандидат исторических наук, доцент Института истории и политики МПГУ Юрий Никифоров.

«Любой аутентичный документ намного интереснее для людей тем, что он передает дух времени, поскольку составлен непосредственными участниками событий, очевидцами и позволяет вести разговор с позиции правды», — считает историк.

По его словам, тем не менее чего-то исключительно нового, что бы заставило пересмотреть взгляд на события января 1945 года, в них не содержится. «Речь идет о хорошо изученной советскими еще историками, отраженной в мемуарах грандиозной стратегической наступательной операции, в результате которой была освобождена большая часть Польши», — сказал Никифоров.

Кроме того, Никифоров заметил, что, опубликовав архивные документы, Минобороны «оказало большую помощь историкам», так как дало возможность поговорить не только об освобождении Варшавы в январе 1945, но и о провале Варшавского восстания.

Директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в разговоре с РБК отметил формат, в котором были опубликованы документы Минобороны. «Не может не радовать, что ряд документов мы можем впервые увидеть не в форме публикации перепечатки, а в факсимильном виде. В данном случае это когда документ не перепечатывается, а воспроизводится в качестве его образца. То есть мы можем видеть, как этот документ выглядит на самом деле», — объяснил Дюков.

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Политика

Минобороны к 75-летию освобождения Варшавы от немецких войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции. Они, в частности, посвящены Варшавскому восстанию против Третьего рейха, которое началось 1 августа и закончилось 2 октября 1944 года. Согласно документам бунт был слабо подготовлен, преследовал политические цели и не учитывал обстановку на фронте. Организатором восстания была подпольная военная организация Армия Крайова, действия которой курировало польское эмигрантское правительство из Лондона. Кроме того, из документов следует, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а советские офицеры, спасавшиеся из немецкого плена, были взяты в заложники.

Теги: исторические документы, Варшава, новости РБК, Великая Отечественная война
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