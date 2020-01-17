Куратор фондового рынка покинет Мосбиржу

Член правления Мосбиржи Анна Кузнецова, которая занимает должность управляющего директора по фондовому рынку, в апреле оставит свою должность, говорится в сообщении на сайте биржи.

Кузнецова работала на фондовой бирже РТС в 2001–2004 годах, после чего перешла на работу в брокерскую компанию «Регион». В 2006 году она вернулась на биржу РТС, в 2008-м стала заместителем гендиректора ММВБ, а в 2013-м — гендиректором, на этой должности она проработала до декабря 2016 года. ММВБ и РТС объединились в 2011 году.

Сейчас Кузнецова курирует на Мосбирже направления фондового рынка, рынка инноваций и инвестиций, а также департамент индексов и биржевой информации. Кузнецова «играла важнейшую роль в совершенствовании принципов и технологий работы рынка акций и облигаций, переводе рынков на торги с частичным обеспечением и отложенными сроками расчетов, в модернизации индексной линейки Московской биржи», сказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, чьи слова приводятся в сообщении об уходе Кузнецовой.

Мосбиржа не планирует назначать в правление нового куратора фондового рынка. Эти функции передадут другому члену правления Игорю Маричу. Сейчас он курирует денежный и срочный рынок, а также бизнес-направления: денежный, валютный, срочный, товарный и продуктовый маркетинг, биржевую информацию и продвижение технологических услуг, клиентскую поддержку, филиалы и представительства биржи.