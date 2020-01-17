В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

В Свердловской области на месторождении «Мариинский прииск» (входит в «Ростех») нашли изумруд массой около 0,5 кг. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Стоимость найденного изумруда оценивается в $55 тыс. Уточняется, что камень относится к первой категории по цвету и ко второй по сорту. Его добыли рабочие на глубине 260 м. Согласно оценкам специалистов найденный изумруд является редчайшим. Уточняется, что сейчас на предприятии рассматривают вопрос о вознаграждении сотрудников, которые добыли камень.

В мае 2019 года на «Мариинском прииске» нашли изумруд весом 1,6 кг. Это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг. Изумруд был добыт на глубине 260 м. Минерал отнесли ко второй категории по цвету — «зеленый», а по сорту — к третьей из-за природных трещин.

Месторождение «Мариинский прииск» — единственное в России предприятие по промышленной добыче изумрудов, созданное на базе Малышевского месторождения. Ежегодно на нем добывают 150 кг изумрудов, 15 кг александритов и более 5 т бериллов.