В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд

В Свердловской области на месторождении «Мариинский прииск» (входит в «Ростех») найдет изумруд весом 1,6 кг. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.

Драгоценный камень был найден работниками прииска в шахте на глубине 260 м. По цвету минерал отнесли ко второй категории — «зеленый», по сорту — к третьей из-за природных трещин.

Правительство Свердловской области также отмечает, что изумрудом заинтересовались покупатели. Его стоимость вместе с россыпью драгоценных камней, которую на прииске обнаружили ранее, составит 32 млн руб. Кто именно намерен приобрести находку, не уточняется. Выручка будет направлена на развитие производства.