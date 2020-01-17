ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись задержания пятерых подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков. Группа действовала на территории Серпухова, где у них был свой цех.

На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей. Внутри цеха стоят оборудование и многочисленные канистры, стол для фасовки, на котором лежат вещество желтого цвета и пакеты с ним.

Видео: ФСБ РФ

Как сообщили ранее в ФСБ, подозреваемыми по делу являются пять человек — трое россиян и двое граждан Украины. У них нашли около 66 кг мефедрона и более 600 л жидкости, содержащей синтетические наркотические вещества. Наркотики сбывали на специализированной площадке в даркнете. Следователи завели дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (производство наркотических средств в особо крупном размере).

