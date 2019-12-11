На шоссе под Владивостоком столкнулось 48 машин

В результате массового ДТП есть пострадавшие. Полиция перекрыла часть дорог

Фото: Управление МВД России по Приморскому краю

В Надеждинском районе Приморского края произошло массовое ДТП. В аварию попало 48 машин, сообщает пресс-служба регионального МВД. Там уточнили, что инцидент произошел в районе девятого километра дороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз.

В полиции сообщили, что в результате аварии в пригороде Владивостока различные травмы получили семь человек, помощь которым оказывают врачи. Агентство ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Приморья сообщает, что всего пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы.

ГИБДД призвала водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Там также особо отметили недопустимость управления транспортными средствами с летней резиной.

Ситуацию на дорогах в Приморье осложнил циклон, который принес в регион обильные осадки. В самом Владивостоке идет снег, в окрестностях — снег с дождем.