В Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы в барбершопе

В Чикаго пять человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в барбершопе. Об этом сообщил пресс-секретарь местной полиции Энтони Гульельми в Twitter.

Среди раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет. Как пишет Chicago Tribune со ссылкой на полицию, двое напавших зашли в барбершоп, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

В декабре прошлого года в Чикаго двое мужчин устроили стрельбу на вечеринке, проходившей в одном из частных домов, в результате чего пострадали 13 человек. Как сообщала Chicago Tribune, во время праздника между гостями возникла ссора, которая и привела к стрельбе. Прибывшим на место происшествия полицейским удалось задержать подозреваемых. Уточнялось, что один из них попытался покончить с собой во время задержания.