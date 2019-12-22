В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

В Чикаго двое мужчин устроили стрельбу на вечеринке, которая проходила в одном из частных домов. Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек. Состояние четырех раненых оценивается как критическое.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям удалось задержать подозреваемых, один из которых при задержании попытался покончить с собой.

По словам очевидцев, люди собрались в частном доме, чтобы отметить день рождения. В ходе праздника возникла ссора, которая и привела к тому, что некоторые гости открыли беспорядочную стрельбу.

В конце октября в результате стрельбы в городе Лонг-Бич округа Лос-Анджелес три человека были убиты и по меньшей мере девять ранены. Инцидент произошел в жилом доме. Сообщалось, что стрельба началась, из-за того что соседи пожаловались на вечеринку в честь Хеллоуина.

