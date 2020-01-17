СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу.

В первых двух кварталах 2019 года россияне направляли обращения по теме повышения тарифов и ошибок в счетах чаще всего. Их доля составила 15% от общего числа жалоб. Однако с третьего квартала интерес россиян переключился на проблему неудовлетворительного качества содержания и ремонта домов. Эту тенденцию эксперты объясняют запущенностью сферы управления домами. «Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», — отметила Разворотнева.

В прошлом году доля жалоб на ремонт и обслуживание домов составила 19%. Согласно данным НП «ЖКХ Контроль» за год жители подали порядка 40 тыс. таких жалоб.

Как утверждает директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, управляющим компаниям не хватает денег, которые выплачивают собственники на поддержание хорошего состояния домов.

В свою очередь, ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук отметил, что жильцы стали осознавать себя заказчиками услуг. По его словам, на сегодняшний день на законодательном уровне нет четкого представления о понятии текущего ремонта. Также отсутствует определение видов и сроков проведения работ и нет технологии профилактики «болезней» дома. Склянчук полагает, что для решения проблем необходимо ввести гибкую систему тарифов, снижать потери энергопотребления, повышать прозрачность в сфере ЖКХ.