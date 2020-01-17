Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «В Контакте».

«Найдена. Жива», — говорится в сообщении.

По информации волонтеров, девочку нашли в подвале одного из общежитий без сознания.

Как накануне сообщили местные следователи, девочка пропала 15 января после того, как она ушла в музыкальную школу. По факту исчезновения ребенка следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

В поиске девочки участвовали более 150 человек. В их числе — волонтеры, спасатели МЧС и местные жители.