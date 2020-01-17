Два человека погибли из-за взрыва пиротехники в Мексике

Взрыв в мастерской по производству пиротехники произошел в муниципалитете Сумпанго в мексиканском штате Мехико. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает портал SIPSE.

На опубликованных в социальных сетях видеокадрах видно, как в результате взрыва над городом на высоту нескольких метров поднялся столб дыма.

Как сообщает телекомпания adn40, инцидент произошел 16 января во второй половине дня. По данным министерства безопасности страны, в результате взрыва на месте скончался мужчина. Женщину с травмами и ожогами доставили в больницу, однако скончалась. Еще один человек отравился угарным газом.

Губернатор штата Мехико Альфредо дель Мазо поручил расселить в данном районе не менее 600 человек, проживающих в данном районе. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Ранее аналогичный инцидент произошел в мае 2019 года в городе Тультепек штата Мехико. Тогда в результате взрывов погиб один человек погиб и не менее четырех человек получили ранения.