В штате Мехико произошли четыре взрыва в районе производства пиротехники

В штате Мехико произошли четыре взрыва в районе производства пиротехники

В городе Тультепек штата Мехико произошли четыре взрыва в районе мастерских по производству пиротехники. Об этом сообщил координатор управления гражданской обороны региона Луис Фелипе Пуэнте в эфире телеканала Televisa.

По предварительным данным, в результате взрывов один человек погиб и не менее четырех человек получили ранения.

Место происшествия оцепили подразделения армии и полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства взрывов.

По словам Пуэнте, владельцы мастерской имели разрешение на производство фейерверков.