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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В штате Мехико произошли четыре взрыва в районе производства пиротехники

В городе Тультепек штата Мехико произошли четыре взрыва в районе мастерских по производству пиротехники. Об этом сообщил координатор управления гражданской обороны региона Луис Фелипе Пуэнте в эфире телеканала Televisa.

По предварительным данным, в результате взрывов один человек погиб и не менее четырех человек получили ранения.

Место происшествия оцепили подразделения армии и полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства взрывов.

По словам Пуэнте, владельцы мастерской имели разрешение на производство фейерверков.

Теги: Мехико, взрыв, пиротехника, производство
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