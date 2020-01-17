Франция развернула на Ближнем Востоке спецназ «Ягуар» для борьбы с ИГ

Франция развернула на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) подразделения спецназа. Об этом сообщил в своем Twitter французский лидер Эмманюэль Макрон.

«На Ближнем и Среднем Востоке вопреки изменениям в регионе наши силы продолжают операцию по борьбе с ДАИШ (новое название «Исламского государства»). В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар» (Task force Jaguar)», — отметил президент.

Накануне французский лидер, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана, анонсировал отправку на Ближний Восток авианосца «Шарль де Голль» для поддержки в регионе французских военных. По словам Макрона, авианосец будет поддерживать операцию Chammal с января по апрель 2020 года, а затем будет переведен в Атлантику и Северное море. Макрон также добавил, что «Шарль де Голль» станет главным участником совместной операции нескольких европейских стран. Во время миссии авианосец будут сопровождать Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Португалия и Греция.