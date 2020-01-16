В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки

В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 16 января в коммунальной квартире в центре Москвы. Между ее жителями произошла ссора на бытовой почве.

В результате ссоры три девочки получили телесные повреждения. Одна из них госпитализирована, ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

СК инициировал проверку, которая должна установить все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в районную больницу в Краснодарском крае доставили грудную девочку, которую нетрезвая мать выбросила из купе в пассажирском поезде Симферополь — Москва. Женщина ехала вместе с сожителем, старшей семилетней дочерью и девятимесячным ребенком. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами двухэтажного вагона. Семью сняли с поезда на станции Крымская и доставили в полицию.