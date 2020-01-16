СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Речь идет о невыполнении Порошенко условий сделки по покупке акций телеканала «1+1». Ее сумма должна была составить $140 млн. Будучи главой государства, он предложил Суркисам приобрести 25% акций канала, но потом передумал, причем после подписания договора купли-продажи.

По информации юристов, имевших отношение к сделке, она была заключена в английском правовом поле, поэтому бизнесмены обратились именно в Лондонский арбитраж. Иск уже принят судом к рассмотрению, первое заседание ориентировочно состоится в мае этого года, утверждает портал.

В структуру бизнеса Порошенко, который с 2014 по 2019 год занимал кресло президента Украины, входит ряд СМИ. Среди них — телеканал «5 канал», учрежденный им в 2003 году, несколько радиостанций и интернет-изданий. В 2018 году лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что Порошенко через подставное лицо купил телеканал «Прямой» у сына экс-президента Виктора Януковича не менее чем за $10 млн.