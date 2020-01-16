Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
Ространснадзор проведет проверки из-за инцидента с SSJ-100 в Домодедово Общество, 23:04 Российские военные опровергли удары по гражданским объектам в Идлибе Политика, 22:45 Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток Политика, 22:39 На Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США Политика, 22:35 На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе Политика, 22:30 Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России Политика, 22:25 В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки Общество, 22:20 СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Общество, 22:13 Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол Политика, 22:07 В «Спартаке» объяснили отказ голосовать за расширение РПЛ Спорт, 22:06 В Тегеране идентифицировали тела погибших в крушении Boeing украинцев Политика, 21:52 «Спартак» второй раз подряд обыграл «Северсталь» в КХЛ Спорт, 21:46 Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200 Экономика, 21:36 Решение Трампа о приостановке помощи Украине признали нарушением закона Политика, 21:36
Общество ,  
0 

СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Речь идет о невыполнении Порошенко условий сделки по покупке акций телеканала «1+1». Ее сумма должна была составить $140 млн. Будучи главой государства, он предложил Суркисам приобрести 25% акций канала, но потом передумал, причем после подписания договора купли-продажи.

Тимошенко рассказала о покупке Порошенко телеканала у сына Януковича
Политика

По информации юристов, имевших отношение к сделке, она была заключена в английском правовом поле, поэтому бизнесмены обратились именно в Лондонский арбитраж. Иск уже принят судом к рассмотрению, первое заседание ориентировочно состоится в мае этого года, утверждает портал.

В структуру бизнеса Порошенко, который с 2014 по 2019 год занимал кресло президента Украины, входит ряд СМИ. Среди них — телеканал «5 канал», учрежденный им в 2003 году, несколько радиостанций и интернет-изданий. В 2018 году лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что Порошенко через подставное лицо купил телеканал «Прямой» у сына экс-президента Виктора Януковича не менее чем за $10 млн.

Теги: Петр Порошенко, суд, Лондон, арбитраж
Материалы по теме
Юрист сообщил об открытии против Порошенко уголовного дела о госизмене
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter