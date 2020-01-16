Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

В будущем возможно движение курса к 200 руб. за доллар, рассказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом он заявил в ходе экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

По словам Ведева, в России Центробанк таргетирует инфляцию, а министерство финансов через бюджетное правило таргетирует обменный курс. Основной спрос на иностранную валюту, по словам Ведева, предъявляет именно Минфин. Он назвал это «опасной игрой в слабый рубль», которую поддерживает часть «хозяйствующих субъектов».

«Конечно же, участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону. В сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно», — сказал эксперт.

Ведев добавил, что, когда хозяйствующие субъекты испытывают такие девальвационные ожидания, о каком-то стимулировании экономической активности не приходится говорить.

Ранее стало известно, что 15 января курс доллара незначительно укрепился на фоне объявления об отставке российского правительства. За минуту до того, как появилась информация об уходе премьер-министра Дмитрия Медведева, доллар торговался по 61,4 руб., а через две минуты после этого ставки достигли 61,7 руб.