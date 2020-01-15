Вылетевший из Варшавы в Москву самолет вернулся в аэропорт

Самолет с 63 пассажирами на борту, следующий из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщили РБК в пресс-службе варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена.

По словам представителя аэровокзала, самолет был технически исправен, пассажирам не потребовалась медицинская помощь. «Предполагается, что после дозаправки он вылетит в Москву», — уточнили в пресс-службе.

Издание RMF 24 со ссылкой на представителей авиакомпании передает, что спустя несколько минут после вылета бортовой компьютер самолета авиакомпании LOT выдал сообщение о необходимости проведения технического осмотра. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт. По словам представителя перевозчика, такие сообщения являются лишь рекомендациями для экипажа, они не обязывают немедленно произвести посадку.

РБК обратился за комментарием в авиакомпанию LOT Polish Airlines.

Ранее лайнер авиакомпании S7, следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми Большое Савино из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира доставили в больницу, а самолет после дозаправки вылетел в Москву.