В ОНК заявили о прекращении доставки книг с Ozon в «Матросскую Тишину»

В СИЗО «Матросская Тишина» больше не принимают доставку книг с Ozon для заключенных, рассказал РБК член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.

Хуруджи рассказал, что раньше во всех СИЗО Москвы заключенные могли заказать книги через электронный магазин Ozon. Сейчас в ОНК обратился предприниматель, который находится в «Матросской Тишине». Он пожаловался, что в СИЗО больше нет возможности заказать книги, пояснил Хуруджи. Представители ОНК обошли шесть-семь камер и выяснили, что сейчас заключенные «Матросской Тишины» действительно не могут сделать заказ на такие посылки.

«Я подготовил письменный запрос перед председателем ОНК о том, чтобы этот вопрос проработали с руководством ФСИН Москвы, почему такая практика только в одном учреждении», — рассказал РБК Хуруджи.

Правозащитник, как передает ТАСС, также сообщил, что раньше родственники арестованных заказывали книги на адрес следственного изолятора, там посылки досматривали и передавали заключенным. Сейчас вместо этого арестованным предлагают заказывать книги через магазин ФСИН — ФГУП «Калужский». Правозащитник отметил, что на момент посещения СИЗО членами ОНК через сайт ФГУП можно было заказать лишь сборник сканвордов, уголовный кодекс и учебник английского языка.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу ФСИН России и обратился за комментарием в PR-отдел Ozon.