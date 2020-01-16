Неверов сообщил о просьбе Медведева поддержать кандидатуру Мишустина

Лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев попросил фракцию партии в Госдуме поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, которого президент Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром. Об этом заявил лидер фракции «ЕР» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Дмитрий Анатольевич Медведев попросил поддержать кандидатуру Мишустина. Фракция приняла решение единогласно поддержать кандидатуру Михаила Владимировича», — заявил Неверов, выступая в Госдуме в ходе обсуждения кандидатуры нового премьер-министра.

Глава фракции ЕР отметил, что разговор с Медведевым состоялся у него утром в четверг. При этом он поблагодарил Медведева «за совместную плодотворную работу», так же, как и вице-премьеров и глав ведомств.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума начала рассмотрение предложенной президентом кандидатуры.