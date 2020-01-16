Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным

Писатель и поэт Александр Вулых, автор стихов для песни «Зола» Григория Лепса, подтвердил РБК, что музыку к песне написал кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин. По словам Вулых, для Мишустина сочинение музыки — это хобби, и он не афиширует свою композиторскую деятельность.

О том, что Мишустин выступает автором музыки двух песен Лепса со ссылкой на собственные источники сообщила газета «Ведомости».

У Мишустина, по словам Вулых, много увлечений: кандидат на пост премьер-министра «очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей». Помимо музыки Мишустин увлечен хоккеем, добавил Вулых.

Вулых подтвердил, что Мишустин автор музыки и для другой песни Григория Лепса «Настоящая Женщина», которая вышла в альбоме артиста «Пенсне» в 2011 году.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.