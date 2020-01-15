Российские фондовые индексы снизились после отставки правительства

Рубль незначительно снизился на фоне отставки правительства России, однако фондовые индексы упали на фоне этих новостей. Впрочем, падение они отыграли меньше чем за час

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Курс доллара незначительно укрепился после объявления об отставке российского правительства. В 16:27 мск, за минуту до того, как сообщения об отставке премьер-министра Дмитрия Медведева появились на лентах информагентств, доллар торговался по 61,4 руб., а через две минуты после этого ставки достигли 61,7 руб. Затем он торговался на уровне 61,5–61,6 руб. за доллар.

При этом новости об отставке кабмина привели к временному падению российских фондовых индексов. В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта. После этого индексы продолжили снижаться, но около 16:45 прекратили падать, а к 16:55 они составляют 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.

Медведев ушел в отставку через несколько часов после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе послания Путин анонсировал изменения в Конституции, в частности закрепление роли Госсовета и изменение роли парламента. Медведев после отставки займет должность зампредседателя Совета безопасности.

Примерно к 17:20 и рубль, и индексы почти восстановили свои позиции. Первоначальная негативная реакция была связана с тем, что отставка правительства была неожиданной, отметил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Впрочем, разговоры о смене правительства ходили давно, и это решение выглядит спланированным, добавил он. «Для рынков основной вопрос — кто будет новым премьером. Пока такой информации нет, непонятно, как реагировать», — сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.